В Северной Корее впервые за 67 лет люди на «выборах» проголосовали против 29.11.2023, 1:13

1,020

«99,91% за, и 0,09% против».

В Северной Корее (КНДР) прошли очередные «выборы» кандидатов в депутаты областных и городских народных собраний, в которых впервые можно было избирать одного из двух кандидатов в бюллетенях (эту норму ввели только в августе этого года).

«Выборы» привели к неожиданному повороту, так как впервые за 67 лет на них официально зафиксировали голоса против избранных кандидатов в депутаты. Об этом сегодня написало агентство Reuters со ссылкой на северокорейское государственное издание KCNA.

«Сообщая о результатах воскресных выборов депутатов региональных народных собраний, государственные СМИ Севера заявили, что 0,09% и 0,13% избирателей проголосовали против избранных кандидатов в провинциальные и городские собрания соответственно», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на северокорейское KCNA.

Reuters отмечает, что последний раз подобное несогласие во время выборов в КНДР официально признавалось только в 1956 году, когда страной управлял Ким Ир Сен, дед Ким Чен Ына и создатель нынешнего северокорейского политического режима. Сами «выборы» в депутаты областных и городских народных собраний проводятся в КНДР раз в 4 года, а явка на них всегда официально составляет более 99% (явка обязательна по законам страны).

Есть несколько мнений, почему руководство КНДР позволило миру увидеть у себя по крайней мере мизерный процент несогласных.

Прежде всего, как пишет Reuters, это может свидетельствовать о попытках «показать всем образ нормального общества в Северной Корее». Во-вторых, это также может быть попыткой «укрепить свою легитимность в глазах соседей и врагов», особенно перед западными демократиями.

И третий вариант, самый маловероятный — это признак небольшого увеличения прав и свобод, а также послаблений для жителей КНДР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».