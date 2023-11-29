Страны Северной Европы будут патрулировать Балтийское море 20 кораблями 29.11.2023, 2:34

Об этом сообщил министр обороны Швеции.

Министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) – группы североевропейских государств во главе с Британией – во вторник договорились усилить патрулирование Балтийского моря и части Северного посредством около 20 военных кораблей.

Об этом в комментарии SVT сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

На внеочередном заседании министры обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) под руководством Великобритании решили патрулировать Балтийское море с помощью около 20 военных кораблей, начиная с пятницы, 1 декабря.

Шведский министр назвал это решение «сдерживающим и стабилизационным».

«Речь идет о ведении морского наблюдения, около 20 военных кораблей будут действовать в Балтийском море, а также в некоторых частях Северной Атлантики, чтобы учесть ситуацию с безопасностью и лучше защитить критически важную инфраструктуру под водой», – пояснил он.

По словам Йонсона, JEF ранее не принимали решений о подобных оперативных мероприятиях, а нынешнее состоялось в тесной консультации с Североатлантическим Альянсом.

«Это, конечно, симптом очень серьезной ситуации с безопасностью в мире, но прежде всего в нашем собственном регионе, и мы должны иметь возможность осуществлять подобные операции для защиты критической инфраструктуры, а также для того, чтобы посылать сигналы России», – добавил министр.

В прошлом году в Балтийском море произошли взрывы на российских газопроводах «Северные потоки», что заставило государства региона обратить внимание на безопасность подводной инфраструктуры.

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