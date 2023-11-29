Казахстан: ЕС помог нам противостоять Москве и Пекину 29.11.2023, 3:43

Астана благодарна Западу за уменьшение зависимости от РФ и Китая.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко считает, что укрепление связей с Западом помогает странам Центральной Азии отстаивать свою независимость в регионе, где исторически господствовали Россия и Китай.

Такое мнение он высказал в комментарии Politico.

Василенко отметил участие США и Европейского Союза в построении «гораздо более прочных отношений» со странами Центральной Азии, а также то, что они «в целом признали важность» Казахстана и других стран региона.

«(Это. – Ред.) помогает укрепить авторитет стран Центральной Азии, таких как Казахстан, в отношениях со всеми другими партнерами в мире», – сказал он.

В то же время казахстанский дипломат подчеркнул, что «мы будем и дальше там, где мы находимся географически, мы будем продолжать развивать отношения с Россией, с Китаем, как независимая страна».

Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности – военного альянса во главе с Россией. Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он ведет более самостоятельную внешнюю политику, в частности продавая нефть в ЕС, чтобы заменить российские поставки.

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