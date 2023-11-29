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Чемпионка Швеции по легкой атлетике покончила с собой в 21 год

  • 29.11.2023, 5:12
Чемпионка Швеции по легкой атлетике покончила с собой в 21 год
Эмилия Брангефальт

Она опубликовала прощальный пост в Instagram

Перспективная шведская бегунья Эмилия Брангефальт совершила самоубийство в возрасте 21 года.

В субботу, 4 ноября, девушка опубликовала свой последний пост в Instagram, в котором рассказала о проблемах со здоровьем.

«Ничего не могу делать из-за высокой частоты пульса. Я просто стою, а сердце бьется 120−150 ударов в минуту. Сейчас больно просто гулять. Была в больнице и посещала врача более 20 раз, но каждый анализ крови/ЭКГ/цикловый тест были хорошими. Тем не менее, мое тело находится в состоянии сильного стресса, хотя я так много любил его в последние месяцы».

Брангефальт считает, что на ее здоровье повлияли два длительных забега.

«Возможно, для 21-летней девочки было слишком пробежать Transvulcania 48k и WMTRC 45k с перерывом менее одного месяца. Мне очень грустно, потому что бег и тренировки значат так много. Но сейчас просто жить нормальной жизнью сложно. В прошлом месяце я провела больше часов в постели, чем на ногах. Возможно, однажды я вернусь. Или нет. Я надеюсь, что мое тело сможет оправиться от этого», — заявила Эмилия.

Федерация легкой атлетики Швеции подтвердила ее смерть.

«В последние месяцы Эмилия чувствовала себя очень плохо, как физически, так и морально. Она имела хорошую поддержку от ближайших людей, но 13 ноября покончила с собой», — говорится в сообщении.

Брангефальт была чемпионкой Швеции по трейлу, и бронзовым призером чемпионата мира по горному бегу на 40 километров. В прошлом году она заняла 10 место на марафоне в Малаге, а в 2023 стала пятой на чемпионате мира в Инсбруке.

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