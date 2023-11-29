Генпрокурор России униженно попросил Алжир не арестовывать Путина 29.11.2023, 8:08

По ордеру из Гааги.

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил министру юстиции Алжира Абдеррашиду Таби заключить соглашение о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС). До подписания документа страны могли бы рассмотреть вопрос о предоставлении соответствующих взаимных гарантий, добавил он.

Краснов объяснил свою инициативу тем, что МУС якобы больше не является независимой инстанцией. «Сегодня эта организация усилиями определенных групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права», — пояснил он.

По словам Краснова, если Алжир согласится на такую договоренность, это укрепит партнерские отношения между странами и «будет способствовать их дальнейшему всемерному развитию». В качестве первого шага стороны подписали протокол о сотрудничестве, в рамках которого работникам Минюста Алжира разрешили бесплатно посещать обучающие мероприятия в Университете прокуратуры России.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей, что квалифицируется как военное преступление. Ордер выдан пожизненно и может быть отозван только в том случае, если российский президент предстанет перед судом.

Основным документом, по которому работает Международный уголовный суд, является Римский статут. На данный момент его ратифицировали 124 государства. Все они обязаны задерживать людей, которые подлежат аресту по ордеру МУС, и направлять их в Гаагу. Последней страной, ратифицировавшей статут, стала Армения.

Ордер на арест не позволил Путину отправиться на саммит БРИКС в ЮАР в августе. Эта поездка должна была стать его первым крупным зарубежным визитом с начала войны в Украине, однако он решил не рисковать и послал туда министра иностранных дел Сергея Лаврова.

После этого Путин воздержался от поездки на саммит G20 в Индию, хотя она не ратифицировала Римский статут, а затем отказался от визита в Турцию для переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, из-за чего тот был вынужден сам прилететь в Сочи в начале сентября.

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