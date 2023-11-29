Беспилотник атаковал Подмосковье
- 29.11.2023, 8:16
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Дрон устроил переполох в Подольске.
Россию атаковал неопознанный беспилотник, его якобы уничтожили над Подольском сегодня утром, 29 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.
«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - заявил Собянин.
В Министерстве обороны РФ также сообщили, что беспилотник сбили над территорией Подольского городского округа Московской области ориентировочно в 6:30.