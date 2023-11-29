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Беспилотник атаковал Подмосковье

  • 29.11.2023, 8:16
  • 2,722
Беспилотник атаковал Подмосковье

Дрон устроил переполох в Подольске.

Россию атаковал неопознанный беспилотник, его якобы уничтожили над Подольском сегодня утром, 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - заявил Собянин.

В Министерстве обороны РФ также сообщили, что беспилотник сбили над территорией Подольского городского округа Московской области ориентировочно в 6:30.

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