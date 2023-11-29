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Лаврову указали на его место

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 29.11.2023, 8:21
  • 7,048
Лаврову указали на его место

Комичная картина.

Великая победа «дипломатии» Лаврова. Его пригласили в Северную Македонию на заседание министров стран, входящих в ОБСЕ.

Дальше началась волнительная интрига – пропустит Болгария самолет Лаврова через свое воздушное пространство или откажет?

Ах, если бы этот грандиозный геополитический прорыв в Скопье все же состоялся! Чтобы там – «на полях» пообщаться с министром иностранных дел Австрии Шалленбергом!

Комичная картина.

Министры иностранных дел стран Балтии, узнав о приглашении Лаврова на заседание ехать отказались, выпустив совместное заявление: «Мы глубоко сожалеем о решении пригласить на заседание ОБСЕ в Скопье Сергея Лаврова. Это лишь предоставит России еще одну возможность для пропаганды»

Вескую точку поставил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: «Место Лаврова — в специальном трибунале, а не за столом ОБСЕ» («Lavrov’s place is at a special tribunal, not the OSCE table»).

В общем, возражать против таких слов не просто.

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