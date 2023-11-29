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Украинская армия пошла в атаку на левом берегу Днепра

  • 29.11.2023, 8:51
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Украинская армия пошла в атаку на левом берегу Днепра

Аналитики ISW раскрыли подробности.

Силы обороны Украины удерживали позиции и 28 ноября атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы продолжают удерживать позиции на восточном берегу Херсонской области. Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы атаковали в районе Поймы (10 км к юго-востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр) и в лесной зоне возле Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсон и 2 км от реки Днепр).

28 ноября российские военные блогеры заявили, что российские войска продолжают попытки выбить украинские войска с «прочно укрепившихся» позиций на восточном берегу Херсонской области.

Известный российский блогер заявил, что бои в Крынках продолжаются и что российские силы концентрируют значительные силы вдоль линии Пойма-Крынки.

Также, по данным российских источников, в районе Крынок действуют подразделения 810-й гвардейской бригады морской пехоты (ЧФ) и 61-й бригады морской пехоты (Северный флот).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части недавно сформированной российской 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) дислоцировались непосредственно к северу и северо-востоку от Крымского Перекопского перешейка, вдали от боевых действий в Херсонской области.

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