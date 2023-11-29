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«Сумасшедший маньяк»: российский банкир Тиньков дерзко обратился к Путину

  • 29.11.2023, 9:15
  • 1,504
«Сумасшедший маньяк»: российский банкир Тиньков дерзко обратился к Путину

Половину поста он написал на английском языке.

Покинувший Россию банкир Олег Тиньков остро раскритиковал диктатора РФ Владимира Путина. Он обвинил его в уничтожении России. Дерзкий пост был опубликован на аккаунте Тинькова в Instagram 28 ноября.

Половину поста банкир написал на английском языке.

В ней он назвал Путина «чертовым и*иотом» и «сумасшедшим маньяком».

«Эй, диктатор, ад ждет тебя», - добавил Тиньков.

Остальная часть поста была написана на русском языке.

В ней банкир высказал уверенность, что большинство и народа РФ, и так называемой «элиты» придерживаются того же мнения о Путине, что и он сам, но боятся это озвучивать это публично.

Он к ним обратился и призвал не молчать и вести борьбу с диктатором. «Не бойтесь Путина, он просто х**ло. Правда и свобода победит, а он сдохнет, а мы попадем в РАЙ! Боритесь», - написал российский банкир.

Отметим, что Тиньков с самого начала выступил против большой войны, которую Кремль развязал в 2022 году против Украины.

Он назвал «безумной» путинскую так называемую «спецоперацию» и призвал к немедленному ее прекращению.

«Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо!» - написал Тиньков спустя 4 дня после начала полномасштабной войны.

Еще в 2021 году Тиньков занимал 32-е место в российском рейтинге Forbes самых богатых людей России. Его состояние оценивалось более чем в $4,7 млрд. В 2022-м он из рейтинга выбыл. В России у него отобрали его детище - банк «Тинькофф», он был вынужден продать его по демпинговой цене.

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