В Крыму из-за шторма упал российский «Шахед»
- 29.11.2023, 11:19
Видеофакт.
В оккупированном Крыму упал российский «Шахед».
Об этом сообщили Силы обороны Юга в среду, 29 ноября.
Силы обороны Украины заявили, что даже непогода подыгрывает против оккупантов.
«Шахед» упал в оккупированном Крыму в результате шторма. Его оккупанты запускали по подконтрольному Украине югу страны.
⚡️Внаслідок шторму в окупованому Криму впав ударний БпЛА типу "Shahed-131/136", який Росія запускала по підконтрольному Україні півдню країни. pic.twitter.com/n800brSMSJ— NV (@tweetsNV) November 29, 2023
26−27 ноября активный южный циклон принес обильные осадки и сильный ветер в большинство областей Украины, на Черном и Азовском морях начался шторм.