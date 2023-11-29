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В Крыму из-за шторма упал российский «Шахед»

  • 29.11.2023, 11:19
В Крыму из-за шторма упал российский «Шахед»

Видеофакт.

В оккупированном Крыму упал российский «Шахед».

Об этом сообщили Силы обороны Юга в среду, 29 ноября.

Силы обороны Украины заявили, что даже непогода подыгрывает против оккупантов.

«Шахед» упал в оккупированном Крыму в результате шторма. Его оккупанты запускали по подконтрольному Украине югу страны.

26−27 ноября активный южный циклон принес обильные осадки и сильный ветер в большинство областей Украины, на Черном и Азовском морях начался шторм.

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