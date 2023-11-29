В Крыму из-за шторма упал российский «Шахед» 29.11.2023, 11:19

Видеофакт.

В оккупированном Крыму упал российский «Шахед».

Об этом сообщили Силы обороны Юга в среду, 29 ноября.

Силы обороны Украины заявили, что даже непогода подыгрывает против оккупантов.

«Шахед» упал в оккупированном Крыму в результате шторма. Его оккупанты запускали по подконтрольному Украине югу страны.

⚡️Внаслідок шторму в окупованому Криму впав ударний БпЛА типу "Shahed-131/136", який Росія запускала по підконтрольному Україні півдню країни. pic.twitter.com/n800brSMSJ — NV (@tweetsNV) November 29, 2023

26−27 ноября активный южный циклон принес обильные осадки и сильный ветер в большинство областей Украины, на Черном и Азовском морях начался шторм.

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