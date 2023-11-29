Сын Кадырова стал куратором батальона имени предводителя освободительной войны против России 29.11.2023, 11:22

Подразделением командует фигурант дела об убийстве Бориса Немцова.

Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура в составе Минобороны РФ, сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Адаму Кадырову доверено важное направление: отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ», — написал Даудов в своем телеграм-канале.

Он выразил надежду, что сын Кадырова «сделает все необходимое, чтобы личный состав батальона был обеспечен всем необходимым для качественного выполнения поставленных задач». Также, по словам Даудова, Кадырова-младшего наградили «звездой батальона Шейха Мансура».

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в свою очередь сообщил, что представил сына Кадырова личному составу батальона. «Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа», — подчеркнул Делимханов, назвав Кадырова-младшего прирожденным воином.

Батальон имени Шейха Мансура, который был создан в конце октября, возглавляет бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, фигурировавший в деле об убийстве политика Бориса Немцова. Сам Шейх Мансур был предводителем народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785–1791 годов.

В августе 2023 года Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. По данным Следственного комитета, задание сжечь священную книгу мусульман Журавель получил от украинских спецслужб. Кадыров после избиения заключенного назвал своего сына «героем всех мусульман». После этого главы мусульманских регионов России поспешили наградить подростка различными орденами.

В частности, Кадыров получил звание Героя Чечни, второй по значимости орден «Дуслык» республики Татарстан, высший орден Карачаево-Черкессии «За заслуги перед КЧР», орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой», а также орден «За служение религии ислам» I степени и «За заслуги перед Уммой».

В начале ноября Кадыров назначил Адама на «важную» и «ответственную» должность в службе собственной безопасности. До этого сам Кадыров был главой подобной службы у своего отца Ахмата Кадырова.

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