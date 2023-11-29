Белорусов призвали отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях 29.11.2023, 11:26

2,300

иллюстративное фото

Из-за «сюрпризов» погоды.

Сегодня, 29 ноября, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель. Днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.

«При обильном выпадении осадков Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного», — говорится в сообщении.

В ГАИ также просят не парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать уборке улиц от снега.

Напомним, сегодня утром и днем на большей части территории страны ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель. Днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В Минске утром и днем 29 ноября ожидается сильный снег. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».