Белорусов призвали отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях
- 29.11.2023, 11:26
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Из-за «сюрпризов» погоды.
Сегодня, 29 ноября, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель. Днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.
«При обильном выпадении осадков Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного», — говорится в сообщении.
В ГАИ также просят не парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать уборке улиц от снега.
Напомним, сегодня утром и днем на большей части территории страны ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель. Днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В Минске утром и днем 29 ноября ожидается сильный снег. Объявлен оранжевый уровень опасности.