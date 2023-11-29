закрыть
29 ноября 2023, среда, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусов призвали отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях

  • 29.11.2023, 11:26
  • 2,300
Белорусов призвали отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях
иллюстративное фото

Из-за «сюрпризов» погоды.

Сегодня, 29 ноября, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель. Днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.

«При обильном выпадении осадков Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного», — говорится в сообщении.

В ГАИ также просят не парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать уборке улиц от снега.

Напомним, сегодня утром и днем на большей части территории страны ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель. Днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В Минске утром и днем 29 ноября ожидается сильный снег. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип