Мышьяк или таллий: токсиколог раскрыл детали отравления жены Буданова

Мышьяк или таллий: токсиколог раскрыл детали отравления жены Буданова4
- 29.11.2023, 11:37
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Яд был применен в растворимом соединении.
Химик-токсиколог Владимир Саркисян прокомментировал информацию об отравлении жены начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Марианны Будановой.
Как подчеркнул он в комментарии «Фокусу», зачастую такого рода отравление происходит через еду или воду, а значит яд должен содержать растворимые соединения и не иметь запаха и вкуса, чтобы не быть замеченным.
«Это достаточно ограниченное количество соединений, которые могут использоваться для отравления, и далеко не все металлы вызывают так сказать «криминалистический интерес». Среди них: свинец, ртуть, марганец, хром, никель, цинк, талий, висмут и может быть металлоид арсен (мышьяк)», — говорит эксперт.
При этом он отметил, что все стабильные соединения из таблицы Менделеева присущи в повседневной жизни человека и напомнил, от чего зависит скорость отравления.
«Важно количество введенного яда и способность организма расщеплять и переваривать вещества. Плюсом ко всему важно и то, какие яды попадали с пищей до этого. На данный момент, мы не знаем были ли другие яды в организме и когда именно произошло отравление», — сказал эксперт.
Отравление тяжелыми металлами: что важно знать
Специалист говорит, что отравление тяжелыми металлами может протекать неделями, а то и месяцами — от этого так же зависит способность организма. Поэтому нельзя исключать вероятность что Марианну Буданову могли отравить задолго до первых симптомов. Более того, конкретной информации о тяжести протекания отравления неизвестно.
Саркисян также добавил, что при своевременном курсе детоксикации и лечении, можно избежать тяжелых последствий отравления тяжелыми металлами. И если через пару недель появится сообщение о том, что супруга Буданова вернулась к нормальной жизни — ничего удивительного в этом не будет.
Отравление Марианны Будановой
Ранее сообщалось о том, что жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на источники в разведке.
По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.
Позднее стало известно о том, что Марианну Буданову отравили «через еду». Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. Сам глава ГУР в порядке. При этом отравление тяжелыми металлами также выявили у нескольких сотрудников ГУР Украины.