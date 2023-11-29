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Продлен запрет на участие в европейских турнирах по баскетболу команд из Беларуси

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  • 29.11.2023, 11:56
Продлен запрет на участие в европейских турнирах по баскетболу команд из Беларуси

Запрет был введен после начала войны в Украине.

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение команд из Беларуси и России от соревнований, которые организовывает федерация (ФИБА).

«Статус-кво в отношении участия России и Беларуси в соревнованиях ФИБА» продлен до следующего заседания Центрального правления, говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации баскетбола.

Напомним, решение об отстранении от турниров белорусских и российский команд было принято в мае 2022 года — после начала войны в Украине. Кроме того, тогда же исполком ФИБА решил, что официальные баскетбольные соревнования пока не должны проводиться ни в России, ни в Беларуси.

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