Продлен запрет на участие в европейских турнирах по баскетболу команд из Беларуси

Продлен запрет на участие в европейских турнирах по баскетболу команд из Беларуси3
- 29.11.2023, 11:56
Запрет был введен после начала войны в Украине.
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение команд из Беларуси и России от соревнований, которые организовывает федерация (ФИБА).
«Статус-кво в отношении участия России и Беларуси в соревнованиях ФИБА» продлен до следующего заседания Центрального правления, говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации баскетбола.
Напомним, решение об отстранении от турниров белорусских и российский команд было принято в мае 2022 года — после начала войны в Украине. Кроме того, тогда же исполком ФИБА решил, что официальные баскетбольные соревнования пока не должны проводиться ни в России, ни в Беларуси.