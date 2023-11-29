«После 26 октября Путин заметно поглупел» 4 29.11.2023, 12:20

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У двойника главы РФ серьезные проблемы со здоровьем?

Человек похожий на президента России Владимира Путина принял участие в пленарном заседании Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению, пишет телеграм-канал «Генерал СВР»:

— Двойник, необремененный собственным интеллектом, выступил с написанной для него речью об интеллекте искусственном.

Здесь стоит отметить, что идея оседлать искусственный интеллект не нова и обуревала ныне покойного президента России Владимира Путина.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, не особо разбирающийся в этой теме, но понимающий, что за этим будущее, которого опасается Запад, решил подчинить своим нуждам то, что пока не удалось США.

Братья Ковальчуки убеждали Путина, что можно, каким-то чудесным образом, оцифровать личность человека, загрузив её в киберпространство, что якобы в перспективе сулит власть над миром.

Под этот бред Путин выделял из бюджета колоссальные деньги, которые братья Ковальчуки делили между собой и, конечно, только создавали видимость работ.

Патрушев один из самых больших конспирологов России, решил, что если разработки в области искусственного интеллекта на Западе засекречены и вызывают опасение у руководства ряда стран, включая США, то надо немедленно брать это дело в свои руки и, как минимум, демонстрировать увлеченность процессом создания ИИ.

Делать вид, что Россия глубоко в теме, уже половина дела, уверен Патрушев и снарядил дублера выступить на конференции. Двойник, помимо прочтения подготовленной речи, в рамках своего участия, наговорил много глупостей, но идиотизм дублера, похоже, никого не беспокоит. Всех устраивает тот факт, что после 26 октября «Путин» заметно поглупел.

На выходных Николай Патрушев проводил консультации с людьми из близкого круга покойного президента России Владимира Путина.

Обсуждали целый ряд условий существования режима без Путина. Помимо достаточно конкретных договоренностей, есть решения практически по всем кадровым вопросам в будущей конфигурации власти.

На последней стадии находится обсуждение, кто будет представлять действующую власть на будущих выборах президента России. На следующих выходных должен состояться последний этап консультаций и выход на решение.

В воскресенье у двойника президента обострились хронические проблемы с почками. Критической ситуации нет, ему оказывают квалифицированную помощь, но слабое здоровье дублера может повлиять на решение «политбюро 2.0» при выборе кандидата в президенты.

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