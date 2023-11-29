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Налог на богатство: законопроект приняли во втором чтении

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  • 29.11.2023, 12:33
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Налог на богатство: законопроект приняли во втором чтении

Лукашисты это называют «изъятием доходов».

Белорусские власти не отказались от идеи ввести налог на богатство. Депутаты в среду, 29 ноября, во втором чтении приняли законопроект с налоговыми изменениями. В нем остались планы ввести повышенную ставку сборов для некоторых физлиц и компаний.

Напомним, со следующего года власти хотят ввести повышенный налог для тех физлиц, которые зарабатывают больше 200 тысяч рублей в календарный год. Как планируется, они будут платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

Также власти намерены увеличить ставки налога на прибыль до 25% при получении прибыли свыше 25 млн рублей в год. Сейчас этот налог составляет 20%.

В утвержденной депутатами во втором чтении версии законопроекта сохранились эти новшества. Как сообщает парламент, эти налоги намерены увеличить «в целях изъятия доходов, полученных в крупных размерах, у юридических и физических лиц».

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