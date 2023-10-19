Лукашисты попытались оправдать введение «налога на богатство», но провалились 4 19.10.2023, 10:27

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Скольких белорусов он коснется?

Чиновники в эфире одного из лукашенковских телеканалов попытались объяснить белорусам введение «налога на богатство». По их словам, это доказательство «социальной справедливости», а коснется он порядка двух тысяч человек. Они также попытались доказать, что на самом деле он составит не 25% (но оказалось, что все же 25%), отмечает «Зеркало».

Как пояснил заместитель главы администрации Лукашенко Максим Ермолович:

«Меняется система подоходного налогообложения. Мы от плоской шкалы переходим к элементам прогрессивного налогообложения. И это существенные изменения. По разным подсчетам, дополнительные доходы составят от 10 до 20 млн рублей. То есть эта сумма в рамках бюджета не имеет существенного значения. В многомиллиардном бюджете эти 10−20 млн рублей составляют менее 1% (речь о введении прогрессивной ставки подоходного налога, который уплачивают физические лица)», — пояснил он.

По его словам, плательщиками налога по повышенной ставке становятся наши налоговые резиденты, ежемесячные доходы которых составляют более 16,6 тыс. белорусских рублей. Люди, которые получают заработную плату в 16,6 тыс. рублей, все еще будут уплачивать налог по стандартной ставке.

Превышением будет считаться доход свыше 200 тыс. рублей за год, подчеркнул первый заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Клепча.

«Если сумма за год 210 тыс., то, значит, с 10 тыс. рублей человек будет платить налог по повышенной ставке, а 200 тыс. по стандартной ставке 13%», — заявил чиновник из МНС.

Налоговая нагрузка для людей с таким уровнем дохода не становится 25%, добавил Максим Ермолович.

«Это все равно те же 14−15%, если соотнести сумму налога с общим доходом физического лица. Но все равно это элемент прогрессивного налогообложения, — отметил он. — Это реализация на практике принципа вертикальной справедливости налогообложения, которая в теории налогов присутствует».

Ермолович также объяснил введение такого налога «справедливостью» и «геометрией налоговой системы».

«У нас предусмотрено, что если ты получил прибыль, получил дивиденды, в этот же год ее распределил, то платишь повышенный налог, если они превысят 200 тыс. рублей. Но если ты не распределял их 3 года, а направил на инвестирование, то твой налог будет 6%, а если в течение 5 лет не распределял прибыль и вкладывал в инвестиции, твой подоходный налог будет равен 0», — заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

Ермолович также сообщил, что «налог на богатство», по подсчетам чиновников, коснется двух тысяч человек.

Напомним, со следующего года власти хотят ввести повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Они будут платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

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