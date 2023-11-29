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Офицер ВСУ: Россияне начали отступать, выставив раненых как «живой щит»

  • 29.11.2023, 12:54
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Офицер ВСУ: Россияне начали отступать, выставив раненых как «живой щит»

Раскрыты реальные масштаб потерь войск РФ.

Начальник штаба артиллерии 4-й бригады «рубеж», майор Национальной гвардии Денис Нагорный сообщил, что Силы обороны Украины активно отражают атаки врага. Противник, отступая, использует собственных раненых как «живой щит» и пополняет свои ряды осужденными и мобилизованными. Об этом он рассказал в эфире «Эспрессо».

«Россияне продолжают вести активные штурмовые действия на позициях Сил обороны. В частности применяют подразделения мобилизованных, «ахматовцев», «Шторм-Z». Пытаются закрепиться на наших позициях, мы активно отражаем эти штормы», - доложил военный.

Офицер добавляет, что противник несет потери до 95%, используя своих раненых в качестве «живого щита» во время отступления. В то же время происходит интенсивное пополнение рядов противника, в частности лицами, которые были ранее осужденными и свежемобилизованными.

По его словам, в России началась активная мобилизация, и враг формирует свои военные силы для продолжения штурмов.

«60% таких подразделений - это не подготовленные люди, без базовой подготовки, так называемое пушечное мясо и 40% россиян непосредственно готовят к штурмовым действиям», - подчеркнул начальник штаба артиллерии 4-й бригады «рубеж».

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