Александр Мусиенко: Лукашенко полетел в ОАЭ искать пути отхода 29.11.2023, 13:57

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Но Запад потребует от него уйти из власти.

Лукашенко отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где проходит Всемирный саммит по борьбе с изменением климата под эгидой ООН.

Примечательно, что ОАЭ — страна, подписавшая Римский статут Международного уголовного суда, уже выдавшего ордер на арест Путина за похищения украинских детей, в которых замешан и Лукашенко. Как известно, МУС не всегда выдает свои ордера публично.

Может ли Лукашенко «долетаться» и быть арестованным? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным и политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко:

— Да, может. Мне кажется, что истинная причина, почему Лукашенко улетел сейчас в ОАЭ, заключается в том, что он пытается найти пути, чтобы иметь хоть какие-то западные контакты.

Ведь на саммите будут представители из западных государств. Вот Лукашенко и пытается хоть каким-то образом найти пути отхода, потому что понимает, что у Путина дела плохи.

Сейчас мы наблюдаем, как идет разрушение ОДКБ. Имею в виду демарш Армении. На этом фоне многие начинают понимать (Лукашенко в том числе), что ставка на Кремль не сыграла. Вот он и пытается найти хоть какие-то варианты договоренностей с Западом.

Но поскольку Лукашенко задействован в агрессии России против Украины, не думаю, что с ним сейчас кто-то будет контактировать. Очевидно, что Запад поставит ему условия: уход, проведение демократических выборов, ответственность и так далее. Без этого с Лукашенко никто не будет иметь дело.

В общем, участие белорусского диктатора в климатическом саммите связано именно с этим. Ведь где борьба с климатом, а где Лукашенко. Может, у него огород есть с органическими продуктами. Стивена Сигала как-то морковкой же угощал, но изменение климата его не интересует.

— С кем Лукашенко может встречаться на подобных форумах?

— Много с кем. Понимаете, за кулисами там достаточно многое происходит. И не обязательно это будут первые лица. Могут быть даже непубличные персоны, играющие второстепенную роль. Задача ведь — передать послание, послать сигналы, а это можно делать не обязательно через первых лиц, а через представителей каких-то делегаций.

Таким Лукашенко, кстати, уже промышлял. Помните, как-то еще в 2022-ом году на заседание Генеральной ассамблеи ООН поехал покойный Макей. На площадке мероприятия он проводил довольно-таки активную деятельность, пытаясь установить контакты с США, Британией, Францией. Но затем Макей скоропостижно скончался, и всё.

Сейчас Лукашенко мало кому доверяет из своего окружения, потому что там многие на связи с Кремлем, Лубянкой. Поэтому он в поиске путей, понимая, что Путин затащит его на дно окончательно. Это и есть подлинная цель визита в ОАЭ.

— Ждать ли от Украины более активных шагов по привлечению Лукашенко к ответственности за похищения украинских детей?

— Надеюсь, что эти шаги будут, потому что это очень болезненный вопрос для нас. На нем акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский. У нас над ответственность за похищения детей работают общественные организации, которые активно все отслеживают.

Моя позиция такова, что Лукашенко должен разделять с Путиным ответственность за то, что произошло. Это нельзя оставить без ответсвенности, поэтому соответствующая работа у нас ведется.

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