Борислав Береза: Россиянки начали делать то, чего боится Путин 1 29.11.2023, 14:43

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Борислав Береза

Запущена «торпеда», которая может разрушить важный для Кремля нарратив.

Матери мобилизованных россиян начали выходить в публичное поле.

В Telegram-канале с 18 тысячами подписчиков появилось обращение «К народу России». В нем они обвиняют Путина и главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также требуют демобилизации своих родных. Почему подобные инициативы появляются лишь к концу второго года войны?

Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Могу попытаться списать это на низкие умственные способности россиян, но объясню это по-другому. Тут принцип поверхностного натяжения, когда капля за каплей вода начинает стекать по стенкам чашки. Также и здесь. Когда количество потерь было около 100 тысяч — это удавалось прятать, двести тысяч — также. Но вот уже 300 тысяч погибших отцов, чьих-то братьев, мужей, друзей — слишком большое количество, которое не заметить нельзя.

Теперь российские матеря и жены, которые в экстазе кричали: «Бей бандеровцев, защищай Россию», поняли, что никаких бандеровцев нет, защищать Россию в Украине не нужно, а вот своих отцов, братьев, мужей и друзей они могут потерять. Поэтому происходит откат к классической модели, когда нужно защищать своего близкого.

Хочу напомнить, что когда-то похожий процесс запустил остановку войны в Афганистане. Именно тогда матери, которые начали поднимать вопрос, а за что воюют их дети, стали первой торпедой, которая нарушила целостность советской власти, оправдывавшей войну в Афганистане «помощью братскому народу».

Сейчас эта же торпеда может разрушить целостность российской позиции, что они «защищают Россию в Украине». Никого они не защищают, это обычная захватническая война, обычная попытка оккупировать чужую территорию, которая ничем не отличается от того, что делал Гитлер во Вторую мировую войну. Сейчас россияне начинают понимать, что никого они не защищают в Украине, а лишь теряют своих близких, что стало главным мотивом массовой череды заявлений.

В Telegram-каналах же не единственное заявление, россиянки стали выходить на площади, публично говорить. А ведь это именно то, чего боится Путин. Ему все равно, если кто-то молчаливо не поддерживает войну, он боится публичных высказываний. Даже задержания и угрозы не будут останавливать людей, у которых близкие каждую секунду перемалываются ВСУ в этой никому не нужной войне.

— Примечательно, что в своем протесте они используют латинские буквы Z и V, которые стали символами вторжения россиян в Украину. Как это можно понять?

— Мне безразличен выбор россиян. Более того, их выбор можно понять. Они пытаются показать, что они не против войны, но не хотят, чтобы их близкие воевали. Все правильно, россияне хотят следить за войной, сидя на диване с бутылкой пива в руках. Не хотят воевать даже за деньги. Деньги — неплохой мотиватор для дремучего, необразованного, обнищавшего россиянина. Но видя, что происходит с их друзьями, близкими, братьями, видя, как люди возвращаются с войны инвалидами, которые никому не нужны в России, они начинают задумываться о своем будущем. Ведь полгода заработков могут стать последними в их жизни, а дальше ничего не будет. Это главный фактор. Поэтому буквы не важны. Важны действия и к чему это все приведет.

— Угрожают ли подобные инициативы кремлевскому режиму или нет?

— Пока — это не очень серьезная угроза. Но хочу напомнить, что когда была объявлена мобилизация, в Дагестане и Чечне матери вышли на улицы и сорвали процесс в этих регионах. Женщины как протестный электорат достаточно серьезно воспринимаются в Кремле. Там понимают, насколько эта маленькая волна может вызывать большой шторм. Поэтому будут внимательно следить и пытаться гасить деньгами, запугиваниями, но если не удастся погасить, последует следующая волна, а рано или поздно это все превратится в шторм, на который не обращать внимания не удастся.

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