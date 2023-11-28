«Надоело пресмыкаться»: жена мобилизованного россиянина поставила Путину ультиматум 28.11.2023, 12:39

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В РФ набирает обороты протест жен и матерей.

«Свои чувства я могу описывать только матом. Мы рожаем детей не для того, чтобы их убили!» Подписавшая письмо «К народу России» жена мобилизованного рассказала об активизации борьбы женщин за возвращение мужей

В канале с 18 тыс. подписчиками появилось обращение «к народу России» с критикой Путина и призывом вернуть мобилизованных домой. Оно анонимное, но скоро появится петиция с подписями, сейчас идет их сбор. Об этом в интервью «Можем объяснить» рассказала москвичка Мария Андреева, участница ноябрьской уличной акции. По ее словам, подписи собираются в чатах родственниц мобилизованных, где несколько тысяч участниц

Приводим самые эмоциональные из ее высказываний:

«Все обещания Шойгу куда-то испарились». Мария напоминает слова Шойгу о наборе полумиллиона контрактников, которыми якобы собирались заменить мобилизованных. «Наше Минобороны и с контрактниками обоср*лось. Потому что средний возраст контрактника — это 50+. А мужчина в 50+ не обладает необходимым здоровьем».

«Свои чувства я могу описать только матом. Меня наше правительство за*бало. Никаких других эмоций. Просто уже достали своим враньем. Бесконечным враньем, понимаете?»

«Мужу, служащему в санитарной части, дважды давали отпуск. «Эти отпуска нам бросили как объедки собакам». «Когда муж приходит в отпуск, я вроде должна радоваться, а у меня после этого у ребенка ночные истерики, страхи. Когда папу забрали, она у меня разговаривать перестала. Такой кошмар два месяца длился».

«Женщинам не дают ходить на митинги, а на коллективные обращения отвечают отписками. «Нас просто списали. Мы — 1%, который взяли и обнулили. Они же специально не хотят, чтобы мы о себе заявляли. Чтобы мы не потревожили сладкую жизнь оставшихся 99% людей».

Мария рассчитывает добиться того, чтобы вопрос о демобилизации был поднят на итоговой пресс-конференции Путина. А если женщин не услышат — они начнут выходить по всей стране в одиночные пикеты. «Надоело пресмыкаться, мы хотим справедливости», — говорит Мария.

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