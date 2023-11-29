Посадят ли директора МТЗ за остановленный конвейер? 29.11.2023, 16:53

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Экономист рассказал, почему гигант белорусской промышленности оказался на лопатках.

Во вторник СМИ сообщили, что на Минском тракторном заводе остановился главный конвейер, предприятие берет кредиты, чтобы выплатить зарплаты, а работников ждут большие новогодние каникулы.

Как так получилось, что некогда гигант белорусской промышленности сегодня оказался на лопатках? С этим вопросом сайт Charter97.org обратился к белорусскому политологу и экономисту Дмитрию Болкунцу:

— Минский тракторный завод — не первое предприятие, берущее кредиты на выплату зарплат. Это происходит на протяжении уже более 20 лет. Точно знаю, что многие предприятия регулярно обращались в банки за кредитами, чтобы погасить зарплаты прошлых лет.

Как правило, кредиты не возвращаются и долги накапливаются. Что касается МТЗ, то здесь ситуация, полагаю, связана, с одной стороны, с санкционной политикой, с другой — со сложностями на рынке сбыта. Ведь Россия была основным рынком для этого завода. Возможно, возникли проблемы и с поставкой комплектующих. Оборудование на этом предприятии устарело.

К слову, трактор «Беларусь» является символом и брендом Беларуси. Уверен, что продукция, которую выпускают рабочие МТЗ, в будущем будет востребована на разных рынках. Но в условиях внешней изоляции, в которой оказалась Беларусь, искать новые рынки сбыта довольно сложно. Это влияет и на доходы предприятия, заработную плату.

В этой ситуации хочется, чтобы работники завода проявляли большую солидарность со своими коллегами, уволенными в прошлые месяцы и годы, не надеялись на новые подачки, а отстаивали свои права, как это принято в цивилизованном мире.

— Какие сферы белорусской промышленности находятся под угрозой оказаться в подобном положении?

— Сложно оценить, потому что данные статистики недоступны. Например, у «Белавиа» были проблемы, связанные с логистикой. Нарушились логистические цепочки и железнодорожных грузовых перевозок.

Проблемы могут возникнуть у Белорусского металлургического завода (БМЗ), так как у них важной частью сбыта были страны ЕС. У нефтеперерабатывающих заводов основным рынком сбыта были Украина и ЕС. Даже не знаю, куда они сейчас сбывают нефтепродукты. Возможно, пытаются на российский рынок поставлять, но явно не на тех условиях, которые были до февраля 2022 года.

В целом хочу отметить, что санкционная политика ЕС не достигла эффекта, которого ожидало белорусское общество. Режиму удается спокойно обходить санкции. Мы видим, что в статистике торговли между ЕС и Беларусью наблюдается увеличение экспорта в нашу страну. Дальше этот товар едет в Россию и, конечно же, Лукашенко зарабатывает на логистике. Это дает ему ресурсы для дальнейших репрессий и так далее.

Если бы ЕС проводил сегодня более жесткую политику с ультиматумами, включая перекрытие железной дороги для грузов, то это привело бы к видимому, осязаемому результату в виде, например, освобождения всех политзаключенных без каких-либо условий и ограничений.

Но, к сожалению, на сегодняшний день не вижу в Европе ни одного политика, способного очень жестко разговаривать с Лукашенко. Каждая страна отстаивает свои интересы, интересы бизнеса. Они ведут с РФ торговлю обходными путями. Это дает Лукашенко и Путину основания продолжать то, что они делают.

Подчеркиваю, нужна более жесткая реакция белорусской диаспоры и политиков, имеющих голос на внешней арене, для обращения с жесткими требованиями к странам ЕС, чтобы те принимали решительные меры, а не ограничивались только какими-то дипломатическими нотами.

Это очень важно и для тракторного завода. Очевидно, что жить условиях санкций — деградация. Надо все-таки разрешать затянувшийся политический кризис и переходить к новому развитию страны, которое, безусловно, имеет перспективы гораздо лучшие, чем те, которые есть сегодня.

— Вчера Лукашенко снял с должности своего помощника, арестованного экс-министра сельского хозяйства Игоря Брыло. Стоит ли напрячься директору МТЗ?

— Полагаю, что директор МТЗ не первый и не последний, кто находится под угрозой. Если понадобится, то его тоже снимут и отправят куда-нибудь. Но с Брыло история, полагаю, связана с тем, что они с Лукашенко не сошлись характерами.

Вспомним знаменитое совещание, которое было в феврале 2023-го года, когда Брыло спорил с Лукашенко вместо того, чтобы хвалить. Это, видимо, вызвало жесткую реакцию. Тут же была дана команда с Брыло разобраться, но это было отложено по времени.

Если информация о том, что Брыло задержан и арестован, верна, то это означает, что он получит срок, потом его Лукашенко амнистирует и поставит директором самого убыточного предприятия Беларуси. Вот такой урок для других чиновников, что с вождем нельзя так себя вести.

Это показатель того, что Лукашенко будет продолжать репрессии даже среди людей, которые еще вчера были министрами. Для него они просто винтики системы, которые унижаются перед ним, не имея чувства собственного достоинства.

Полагаю, что хоть иногда нужно иметь характер и руководствоваться не только зарплатой, но все-таки быть выше, чем должности. Ведь сегодня министр, а завтра — в тюрьме. И что из этого?

Такая же судьба может ждать и других людей, которые сегодня находятся в окружении Лукашенко. В том числе — самом близком.

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