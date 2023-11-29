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Россияне перебросили на восток и юг Украины подразделения, которые находились на территории Беларуси

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  • 29.11.2023, 19:38
  • 2,632
Россияне перебросили на восток и юг Украины подразделения, которые находились на территории Беларуси

Об этом сообщили в ВСУ.

Украинские силы, по данным на среду, 29 ноября, не фиксируют создание ударных формирований на территории Беларуси.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

«На границе с Беларусью не обнаруживается сейчас признаков создания ударных группировок войск противника. Следовательно, обстановка на границе остается контролируемой», — сообщил он.

Повх добавил, что Вооруженные силы внимательно следят за перемещением и активностью врага на территории Беларуси.

Спикер добавил, что на белорусской территории остаются связные и персонал аэродромов, а подразделений, которые могут использоваться для наступления, там нет.

«Что касается пехотных подразделений, танковых подразделений, то есть частей и подразделений, которые могут создавать реальную военную угрозу для Украины, формирование таких подразделений сейчас не обнаружено», — заявил спикер.

Он уточнил, что оккупанты перебросили на восток и юг Украины те подразделения, которые ранее находились на территории Беларуси.

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