Россияне перебросили на восток и юг Украины подразделения, которые находились на территории Беларуси

Россияне перебросили на восток и юг Украины подразделения, которые находились на территории Беларуси2
- 29.11.2023, 19:38
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Об этом сообщили в ВСУ.
Украинские силы, по данным на среду, 29 ноября, не фиксируют создание ударных формирований на территории Беларуси.
Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.
«На границе с Беларусью не обнаруживается сейчас признаков создания ударных группировок войск противника. Следовательно, обстановка на границе остается контролируемой», — сообщил он.
Повх добавил, что Вооруженные силы внимательно следят за перемещением и активностью врага на территории Беларуси.
Спикер добавил, что на белорусской территории остаются связные и персонал аэродромов, а подразделений, которые могут использоваться для наступления, там нет.
«Что касается пехотных подразделений, танковых подразделений, то есть частей и подразделений, которые могут создавать реальную военную угрозу для Украины, формирование таких подразделений сейчас не обнаружено», — заявил спикер.
Он уточнил, что оккупанты перебросили на восток и юг Украины те подразделения, которые ранее находились на территории Беларуси.