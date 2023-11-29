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В НХЛ отменили победный гол, когда команды ушли в раздевалку

  • 29.11.2023, 20:38
В НХЛ отменили победный гол, когда команды ушли в раздевалку

Автор победного буллита после матча назвал ситуацию сумасшедшей.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз» пришлось возобновить серию буллитов после того, как победный бросок был отменен из-за нарушения правил. Об этом сообщает Sportsnet.

Игра прошла в Торонто. Нападающий «Флориды» Эван Родригес забил победный буллит, и игроки начали уходить в раздевалки. Тренер «Торонто» Шелдон Киф уже был в офисе, а вратарь хозяев начал снимать экипировку.

В этот момент стало известно, что судья после видеопросмотра отменил гол из-за того, что Родригес дважды коснулся шайбы. «Торонто» вернулся на лед и реализовал свой буллит, а игрок гостей попал в штангу, и хозяева победили в итоге со счетом 2:1.

Автор победного буллита Ноа Грегор после матча назвал ситуацию сумасшедшей и признался, что никогда такого не видел.

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