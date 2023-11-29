Белоруска купила детское печенье, а в нем оказалась проволока 4 29.11.2023, 20:41

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Фотофакт.

Женщина приобрела печенье «Лапушка» марки «Слодыч» для своего девятимесячного ребенка. Внутри одной из печенюшек она обнаружила проволоку. Женщина рассказала об этом в местную газету «Наш край», после чего издание связалось с кондитерской фабрикой, которая обещала провести расследование, так как ситуация была очень серьезной.

В магазине деньги за некачественный товар покупательнице вернули без проблем и направили его на фабрику для реагирования.

После возврата упаковки с печеньем на фабрику для проверки, молодая мама также написала письмо компании «Слодыч». На предприятии заверили, что проволока в печенье могло оказаться случайно, поскольку контроль на каждом этапе производства не выявил никаких подозрительных моментов. Они проверяют продукцию с использованием сит, магнитных сепараторов и металлодетекторов.

«Комиссии не удалось установить природу и причину постороннего попадания, так как на всех этапах производства имеются точки контроля. Таким образом, вероятность появления данного постороннего включения несет исключительно случайный характер и не носит системности. Приносим свои извинения за случившийся инцидент», — ответила фабрика.

Чтобы удостовериться в качестве производства, представители компании «Слодыч» предложили женщине посетить их фабрику, но это предложение не устроило девушку. Вместо этого она собирается обратиться в санстанцию с требованием провести проверку фабрики со стороны надзорных органов. Покупательница считает, что оборудование, ответственное за выявление металла, могло не работать при производстве этой партии печенья.

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