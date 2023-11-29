Беларусь и Вьетнам готовятся отменить визы 29.11.2023, 20:55

Ранее Вьетнам установил для граждан Беларуси возможность въезда без визы на срок до 15 дней.

Лукашенко одобрил проект соглашения с Вьетнамом об отмене виз для владельцев национальных паспортов. Проект одобрен указом №383, подписанным сегодня, сообщили в его пресс-службе.

На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство иностранных дел.

Напомним, с 15 марта 2022 года по 14 марта 2025 года Вьетнам установил для граждан Беларуси возможность въезда без визы на срок до 15 дней. При более продолжительном пребывании требуется оформить визу.

Также Лукашенко одобрил соглашение с Вьетнамом о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания. МВД проведет переговоры по данному документу и подпишет его в случае достижения договоренности.

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