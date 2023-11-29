Украинские воины уничтожили российский ЗРК «Бук» 2 29.11.2023, 21:01

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Ударили из HIMARS.

Силы обороны Украины обнаружили позиции российского ЗРК «Бук» на Херсонском направлении и ударили по нему из HIMARS.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«На Херсонском направлении подразделения Службы безопасности Украины преследовали вражеский ЗРК «Бук», - говорится в сообщении.

Отмечается, что они передали координаты военным из Вооруженных сил Украины.

Те в свою очередь нанесли успешный удар с помощью HIMARS.

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