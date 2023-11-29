закрыть
29 ноября 2023, среда, 21:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины уничтожили российский ЗРК «Бук»

2
  • 29.11.2023, 21:01
  • 1,604
Украинские воины уничтожили российский ЗРК «Бук»

Ударили из HIMARS.

Силы обороны Украины обнаружили позиции российского ЗРК «Бук» на Херсонском направлении и ударили по нему из HIMARS.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«На Херсонском направлении подразделения Службы безопасности Украины преследовали вражеский ЗРК «Бук», - говорится в сообщении.

Отмечается, что они передали координаты военным из Вооруженных сил Украины.

Те в свою очередь нанесли успешный удар с помощью HIMARS.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип