В Витебске – самые большие сугробы в Беларуси 29.11.2023, 21:11

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До 32 сантиметров снега.

На Витебщине самыми большими сугробами может похвастаться областной центр — к утру 28 ноября в Витебске их высота достигает 32 сантиметров, передает viciebsk.cc.

На полюсе холода Беларуси — в Езерище — к этому времени намело 28 сантиметром снега, в Россонах высота снежного покрова составляет 21 сантиметр.

Выпадение снега, правда, не такое обильное, продолжалось и минувшей ночью. В Витебске и Езерище выпало по 4 миллиметра осадков, в Россонах, Верхнедвинске и Березинском заповеднике по 3 миллиметра осадков.

В Витебске, таким образом, уже выпало 120 миллиметров осадков, что превышает месячную норму в 2,03 раза.

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