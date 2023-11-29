Беларусь решила расторгнуть очередное соглашение с Украиной 29.11.2023, 21:29

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Режим «огрызнулся» и отказался от пенсионного соглашения.

Беларусь решила расторгнуть очередное соглашение с Украиной. На этот раз — по пенсиям. Но этот шаг Минска во многом формальный характер. Во-первых, Киев еще в апреле этого года разорвал действие соглашения по пенсиям с нашей страной. Во-вторых, плюсами от этой договоренности пользовались немногие жители двух стран.

Беларусь решила прекратить действие соглашения ФСЗН и Пенсионного фонда Украины о взаимном переводе и выплате пенсий. Информация об этом появилась на национальном правовом интернет-портале.

Напомним, у Беларуси заключены пенсионные соглашения с некоторыми странами. Они предполагают, что при назначении пенсии может засчитываться трудовой стаж, который был получен на территории одной из стран. Также по таким договоренностям предусмотрен «экспорт» пенсии в одну из стран. К примеру, белорусы могли ранее проживать в Украине и получать в этой стране назначенную на родине пенсию. Как и у украинцев была возможность жить в нашей стране и получать здесь украинскую пенсию. Однако такой возможностью жители двух стран пользовались весьма неактивно.

Нынешнее решение Минска прекратить действие пенсионного соглашения с Украиной носит весьма символический характер. Потому что в этой стране еще 4 апреля нынешнего года одобрили законопроект о денонсации соглашения с Беларусью о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, которое действовало с 1995 года.

Это далеко не первое соглашение, действие которого разрывают Минск и Киев. К примеру, в ноябре 2022 года Украина расторгла соглашение, которое касается космического сотрудничества с Беларусью.

В июле нынешнего года Беларусь официально вышла из договора с Украиной по избежанию двойного налогообложения. Фактически эти договоренности уже и так не работали, потому что Киев еще в прошлом году отказался от такого сотрудничества.

Ранее Украина также разорвала соглашение с Беларусью о налогообложении. После этого ко всем доходам белорусских резидентов на территории Украины применяется общая, а не льготная ставка: 15% вместо прежних 10%.

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