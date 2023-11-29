Минская семья создала уникальный мини-парк возле своего дома 2 29.11.2023, 21:55

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Фотофакт.

В Минске есть улица Слободская в микрорайоне «Малиновка» и есть остановка «Гаражи», на которой можно выйти и попасть в миниатюрный ботанический сад. Виктор Габерник, который здесь живет, рассказал журналисту Blizko.bу, почему он и его жена уже четыре года за свои деньги обустраивают дворовую территорию.

Прямо возле остановки — пихты, ели, кипарисы, необычные фигурки из дерева, скамейки ручной работы, на которых можно отдохнуть. Летом здесь — небольшой водоем. Такое впечатление, что здесь работали мастера ландшафтного дизайна, но, как оказалось, это совершенно не так.

«Все началось с того, что четыре года назад здесь четыре елочки посадил мужчина, у которого сын попал в аварию, — рассказывает Виктор Габерник. — Обычно между улицей и домами сажают клены или какие-то другие деревья, но человек решил отойти от общепринятой городской нормы.

А у нас с женой Еленой дача есть, и там просто — хвойный парк. Мы спросили мужчину: «Вы не против, если к вашим четырем елочкам добавим свои?» Тот отвечает: «Да ради Бога! Земли хватает». И мы с женой начали сажать здесь ели, пихты, кипарисы…

Здесь вообще был бедлам — все сиренью заросло. Мы все перекопали и начали сажать декоративные хвойные растения, которые в ландшафтном дизайне будут создавать красоту».

Не так давно Виктор Габерник сделал в своем мини-парке пруд, а в следующем году запланировал обустроить здесь же небольшой водопад на солнечной батарее, совмещенный с поилкой для птиц.

«Днем птицам будет водичка подливаться и не зацветать, а ночью организуем подсветку, — делится планами собеседник. — Пока что просто сделал кормушку для птиц, жена где-то в интернете увидела ее фотографию. А Юрий, который первый посадил здесь ели, хочет сделать хвойно-каменный уголок. Ребята вырезали ему из дерева медведей, кроликов».

Виктор рассказывает, что народ восхищается их парком, а некоторые даже помогают деньгами.

«То пять рублей дадут, то десять, — говорит Виктор Габерник. — А потом вообще появился какой-то местный активист, который сидел у подъезда и собирал деньги на обустройство этой территории по принципу «кто сколько может».

ЖЭС сделал для жильцов дома отдельный счетчик на воду, потому что летом декоративные деревья нужно поливать.

«За те деньги, что собрали, купили счетчик, шланг, — продолжает мужчина. — Под всей землей у нас постелен спанбонд, чтобы не поднимались сорняки и нормально рос травяной газон. На это все уже ушло более 3500 рублей.

Кстати, коммунальщики очень хорошо отнеслись к нашей инициативе. Когда нужно было, приехал кран, и убрал все ненужные деревья, корни. Помогали с камнями, черноземом. Накануне наш проект был согласован с администрацией района, с ЖЭС, электросетями, на все получили разрешение».

Виктор Габерник признается, что это уже стало хобби для его семьи:

«Можно поехать в выходные за город на шашлыки, снять домик у озера за 300 рублей и там «потусоваться» в свободное время, а можно и здесь с пользой время провести. Наши дети живут не с нами, но, думаю, будут рады тому, что мы им оставим».

Мужчина рассказывает, что и он, и его супруга никогда до этого не занимались ландшафтным дизайном. Виктор был самозанятым, жена трудится киоскером.

«Дизайнером у нас стала Елена, — признается Виктор Габерник. — Что-то подсматривает в интернете, что-то переносит из личного опыта работы на даче. Я помогаю больше в плане физической работы. У нас, кстати, иногда спрашивают: «Что вы заканчивали? Это ж надо такую красоту сделать!»

А вот этого барашка из шишек незнакомый мужчина подарил. Как-то он увидел наш мини-парк, остановился и говорит: «У меня есть барашек, но его фигурка на даче никак не вписывается в общий дизайн. А сюда он просто просится». Барашка подарил, а в довесок еще и грибы под деревья».

Вокруг парка сооружены небольшие ограды, а также есть таблички с надписями: «Господа! Любите и цените красоту», «На облагороженной территории запрещается распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и курение!»

«Люди приходят просто посидеть здесь на скамейке, отдохнуть, — говорит Виктор. — Иногда по вечерам местная молодежь тоже может сюда зайти, чтобы попить пива и покурить, но мы с балкона все видим, и я иногда спускаюсь вниз, чтобы объяснить молодым людям, что мы обустраивали этот парк не для того, чтобы его превращали в забегаловку».

Не так давно в Минске проходил конкурс на лучшее обустройство жильцами придомовой территории, и мини-парк возле дома по Слободской, 119 занял второе место. «Будет и первое», — уверен Виктор Габерник.

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