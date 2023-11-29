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Экономика США растет быстрее, чем ожидалось

  • 29.11.2023, 22:10
Экономика США растет быстрее, чем ожидалось

Уточненные данные по ВВП за третий квартал.

Экономика США выросла в третьем квартале на 5,2% в годовом исчислении, а не на 4,9%, как сообщалось ранее. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на уточненные данные Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Это самый высокий показатель темпов экономического роста с четвертого квартала 2021 года.

Экономика США показала рост в 2,1% во втором квартале.

Пересмотр в сторону повышения отразил увеличение инвестиций в бизнес, в государственные и местные бюджеты, жилищное строительство.

Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, хотя и замедлился, но остается на стабильном уровне в 3,6%.

При этом предварительные данные по четвертому кварталу показывают замедление потребительских расходов. Розничные продажи в октябре упали впервые за семь месяцев.

Увеличение числа рабочих мест замедлилось в октябре, а уровень безработицы вырос почти до двухлетнего максимума в 3,9%.

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