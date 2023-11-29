Экономика США растет быстрее, чем ожидалось
- 29.11.2023, 22:10
Уточненные данные по ВВП за третий квартал.
Экономика США выросла в третьем квартале на 5,2% в годовом исчислении, а не на 4,9%, как сообщалось ранее. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на уточненные данные Бюро экономического анализа Министерства торговли США.
Это самый высокий показатель темпов экономического роста с четвертого квартала 2021 года.
Экономика США показала рост в 2,1% во втором квартале.
Пересмотр в сторону повышения отразил увеличение инвестиций в бизнес, в государственные и местные бюджеты, жилищное строительство.
Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, хотя и замедлился, но остается на стабильном уровне в 3,6%.
При этом предварительные данные по четвертому кварталу показывают замедление потребительских расходов. Розничные продажи в октябре упали впервые за семь месяцев.
Увеличение числа рабочих мест замедлилось в октябре, а уровень безработицы вырос почти до двухлетнего максимума в 3,9%.