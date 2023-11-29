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Панарин возглавил рейтинг претендентов на приз самому ценному игроку НХЛ

  • 29.11.2023, 22:30
Панарин возглавил рейтинг претендентов на приз самому ценному игроку НХЛ
Артемий Панарин

Выступающий против Путина российский хоккеист в 20 матчах этого сезона набрал 30 очков.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин лидирует в рейтинге кандидатов на награду самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ — «Харт Трофи». Об этом сообщается на сайте лиги.

Обладатель награды в конце сезона определяется голосованием Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

У Панарина в 20 матчах этого сезона 30 очков — 11 голов и 19 передач.

Второе место в рейтинге занимает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, третье место у защитника «Ванкувер Кэнакс» Куинна Хьюза.

Из индивидуальных наград НХЛ Панарин получал только приз лучшему новичку «Колдер Трофи» в 2016 году.

Отметим, хоккеист выступает против политики президента РФ Владимира Путина. О своих оппозиционных взглядах Панарин не единожды высказывался в интервью.

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