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Bloomberg: Новый президент Аргентины собирается принять иудаизм

  • 29.11.2023, 22:47
Bloomberg: Новый президент Аргентины собирается принять иудаизм
Хавьер Милей

Хавьер Милей рос в католической вере.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей собирается принять иудаизм. Об этом сообщило агентство Bloomberg 28 ноября.

Через неделю после победы во втором туре выборов в Аргентине Милей прибыл в Нью-Йорк – это его первая поездка за границу в качестве избранного президента. Там он сразу направился к могиле известного ортодоксального еврейского раввина в Квинсе. Надев кипу и полностью черное платье, он посетил могилу Менахема Менделя Шнеерсона, чтобы отдать дань уважения, отмечается в публикации.

По словам источника из окружения Милея, до поездки он принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина на принятие иудаизма.

Bloomberg отмечает, что Милей рос в католической вере.

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