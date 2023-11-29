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В Сеуле работы будут учить школьников английскому

  • 29.11.2023, 23:37
В Сеуле работы будут учить школьников английскому

В тестовом режиме обучение запустят в марте.

В начальных и средних школах Сеула в Южной Корее со следующего года английскому будут обучать роботы-репетиторы, сообщает The Korea Times со ссылкой на муниципальное управление образования.

Роботы-репетиторы английского языка, которые будут созданы вместе с частной компанией, будут работать в тестовом режиме в пяти школах Сеула с марта 2024 года.

Роботы с искусственным интеллектом будут похожи на роботов, обслуживающих рестораны, и смогут вести разговоры по-английски как носитель один на один с учениками. Они будут выполнять роль помощника учителя в классе и предлагать индивидуальные занятия.

Если тестовый запуск будет удачным, решение масштабируют. К учебному процессу также привлекут чат-боты.

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