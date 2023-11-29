Украина предложила «развернуть» Трансбалканский газопровод 29.11.2023, 23:55

Газопровод может соединить газовые рынки Южной и Центральной Европы через Украину.

Оператор газотранспортной системы Украины представил проект реверса Трансбалканского газопровода, ранее строившегося для российского газа. Об этом сообщается на сайте ОГТСУ.

В случае реализации проекта, Трансбалканский газопровод может соединить газовые рынки Южной и Центральной Европы через Украину. Это позволит соединить газовые рынки Юго-Восточной Европы, где в скором времени может возникнуть значительный профицит газа с рынками Центральной Европы.

Проект представили на состоявшейся в Софии встрече с операторами газовых сетей Болгарии, Греции, Словакии, Румынии и Венгрии.

Представители украинского оператора обратили внимание на необходимость расширить мощности болгарской и румынской газотранспортной системы. Ведь пропускная способность болгарской ГТС является критической точкой для обеспечения дополнительного потока.

По словам гендиректора Оператора ГТС Украины Дмитрия Липпы, оценка рыночного спроса совместно проведенная операторами ГТС Украины, Румынии и Молдовы показала потребность в 20 млн куб. м для транспортировки по Трансбалканскому маршруту в украинские подземные газовые хранилища.

«Трансбалканский коридор может удовлетворить спрос заказчиков, которые планируют транспортировать газ с Балканского направления потребителям Восточной и Центральной Европы, а также предоставить возможность хранить газ в украинских ПХГ», - отметил он.

Как сообщается, благодаря имеющейся инфраструктуре, Трансбалканский газопровод уже частично работает в реверсе: в 2023 году по этому маршруту прокачано более 0,5 млрд куб. м природного газа.

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