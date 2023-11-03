Названа неожиданная польза цитрусовых 3.11.2023, 14:46

Флавонолы и флаваноны помогут диабетикам.

Ученые из университета Тасмании в составе научного коллектива обнаружили, что употребление цитрусовых стабилизирует уровень сахара в крови и снижает риск возникновения осложнений при сахарном диабете второго типа. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

В своей работе ученые проанализировали 129 исследований на тему терапевтической роли цитрусовых при сахарном диабете. Оказалось, что флавонолы и флаваноны — органические соединения, входящие в состав лимонов, апельсинов и грейпфрутов, обладают мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают снизить в организме окислительный стресс и воспаление. Окислительный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления) при сахарном диабете может быть спровоцирован гипергликемией — повышением уровня глюкозы в крови. Флавонолы и флаваноны способны замедлять процесс окисления.

Снижать риск возникновения диабета могут такие соединения, как нарингин и гесперидин. Они ингибируют (снижают активность) ферментов-переносчиков глюкозы, которые доставляют ее молекулы к клетки, проникая через клеточную мембрану. Благодаря этому всасывание глюкозы в кишечнике снижается, что приводит к уменьшению ее выброса в кровоток и снижению риска гипергликемии, состояния, характерного для всех типов диабета.

Также было обнаружено, что кверцетин, цитрусовый флавонол (витамин группы Р), предотвращает развитие диабетической нефропатии — поражения почек при сахарном диабете. Другой флавонол, гесперидин, снижает риск возникновения ретинопатии — атрофии зрительного нерва и последующей слепоты из-за патологических изменений сетчатки глаза вследствие диабета.

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