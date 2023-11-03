Зеленский сменил командующего украинским спецназом 4 3.11.2023, 17:17

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Главой ССО стал офицер, о котором нет никакой информации.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 3 ноября, назначил нового командующего Сил специальных операций (ССО). Им стал полковник Сергей Лупанчук.

Соответствующий указ от 3 ноября опубликован на сайте главы украинского государства.

В открытых источниках отсутствует информация о Сергее Лупанчуке.

Ранее командующим ССО был генерал-майор и участник российско-украинской войны Виктор Хоренко. Указ о его увольнении Зеленский подписал в тот же день.

Хоренко занимал должность командующего ССО с 25 июля 2022 года.

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