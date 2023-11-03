Ученые: Голуби могут обучаться так же, как искусственный интеллект 3.11.2023, 20:00

Исследование.

Недавнее исследование показало, что способ решения проблем у голубей сходен с методами искусственного интеллекта.

В ходе эксперимента, поведенного группой американских психологов, 24 голубям были предложены разнообразные визуальные задачи, и они быстро научились классифицировать объекты, используя методы проб и ошибок.

Исследователи обнаружили, что голуби при принятии решений используют механизмы, сходные с теми, что применяются в искусственном интеллекте для анализа и прогнозирования. Они способны распознавать закономерности, учиться на последствиях своих действий и классифицировать объекты, исходя из их сходства.

Голуби не следуют жестким правилам, а учатся на практике. Например, если им показать «категорию А», они начинают классифицировать объекты, похожие на нее, как «категорию А». Их точность в принятии правильных решений значительно повышается с практикой.

Эти результаты исследования указывают на то, что голуби обладают удивительными способностями и могут принимать сложные решения, аналогичные процессам, используемым в искусственном интеллекте. Это знание может быть полезным в медицинских исследованиях, особенно в изучении повреждений головного мозга у людей.

Авторы надеются, что их исследование может привести к новым открытиям в области искусственного интеллекта и нейробиологии.

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