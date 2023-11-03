В США запустят частную миссию на Венеру 3.11.2023, 23:46

Миссия намерена выяснить, существуют ли там условия, способные поддерживать жизнь.

Rocket Lab, американская компания, специализирующаяся на космических запусках, планирует отправить свой межпланетный космический корабль Venus Life Finder на Венеру.

Миссия Venus Life Finder, финансируемая частными инвесторами, призвана исследовать атмосферу Венеры и выяснить, существуют ли там условия, способные поддерживать жизнь.

На заседании аналитической группы NASA по исследованию Венеры, Кристоф Мэнди, ведущий системный инженер межпланетных миссий Rocket Lab, объявил о планируемой дате запуска миссии — 30 декабря 2024 года. Однако позднее SpaceNews уточнила, что период запуска может продлиться до 2025 года, и точная дата запуска пока не определена.

Межпланетный космический корабль Venus Life Finder весом 315 кг будет отправлен в космос на ракете Rocket Lab Electron. Он выполнит серию запусков, чтобы достичь Венеры после облета Луны и пройдет примерно полтора года в глубоком космосе, прежде чем достигнет своей цели.

По прибытии на Венеру, космический корабль запустит небольшой зонд, который спустится в атмосферу планеты, исследуя условия и температуру, которые могли бы быть благоприятными для жизни.

Rocket Lab первоначально объявила о миссии Venus Life Finder в 2020 году с планами на запуск в 2023 году. Миссия разрабатывается в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом (MIT) и получает поддержку от частных филантропов. Эта миссия базируется на опыте Rocket Lab в исследовании Луны в рамках миссии CAPSTONE, и ученые из MIT имеют амбициозные планы для будущих миссий на Венеру.

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