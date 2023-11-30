В Беларусь не хотят ездить туристы 30.11.2023, 2:32

Даже россияне находят новые направления.

Въездной туризм в этом году по сравнению с прошлым годом сократился на 10-12 процентов. Так оценивают ситуацию в Республиканском союзе туристической индустрии, в состав которого входит более 160 различных организаций. Цифрами поделился председатель правления турсоюза Филипп Гулый.

Филипп Гулый, правда, подчеркнул, что это субъективные оценки, основанные на личном анализе и наблюдениях, а официальная статистика, идущая с задержкой времени, может дать другие цифры.

По наблюдениям Гулого, «мало у кого из объектов размещения средняя загрузка в этом году превышала 75%. Но мы понимаем, что в большом количестве загрузка не превышает 50 процентов, у кого-то ниже 45 процентов».

При этом он специально подчеркивает, что не берет здесь в расчет санатории, в которых с загрузкой все нормально.

Причины уменьшения популярности у россиян белорусского направления Филипп видит в том, что в России, откуда в основном туристы в Беларусь только и едут, «за счет мер поддержки отрасли растет номерной фонд — более чем на 15 процентов в 2023 году по сравнению с 2022-м, открываются новые выездные направления: например Таиланд «поглотил» 2 млн россиян».

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