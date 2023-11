Андрей Шевченко может возглавить «Милан»

Итальянский клуб готов расстаться с главным тренером команды Стефано Пиоли.

«Милан» готов расстаться с главным тренером команды Стефано Пиоли. Руководство «росонерри» разочаровано последними результатами команды, особенно домашним поражением в Лиге чемпионов от «Боруссии» Дортмунд 1:3.

Как пишет Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, тренера могут уволить в случае вылета из Лиги чемпионов. Владелец команды хочет, по крайней мере, вернуть вложенные в клуб деньги, в то же время вылет из самого престижного клубного турнира Европы серьезно ударит по команде финансово. Милан может недосчитаться в общей сложности 160 миллионов евро.

Одним из тех, кто может заменить Пиоли на тренерском мостике, является Андрей Шевченко. Как сообщает известный инсайдер Николо Скир, услуги легендарного в прошлом футболиста «Милана» были предложены руководству «росонерри».

Andriy #Shevchenko has been offered to #ACMilan by some intermediaries as a possible coach until June for the ferryman role, but his profile doesn’t fully convince #Milan’s management. Reminder: Stefano #Pioli’s contract (€4,2M/year) expires in 2025. #transfers