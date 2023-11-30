закрыть
30 ноября 2023, четверг, 5:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Андрей Шевченко может возглавить «Милан»

  • 30.11.2023, 4:59
Андрей Шевченко может возглавить «Милан»
Андрей Шевченко

Итальянский клуб готов расстаться с главным тренером команды Стефано Пиоли.

«Милан» готов расстаться с главным тренером команды Стефано Пиоли. Руководство «росонерри» разочаровано последними результатами команды, особенно домашним поражением в Лиге чемпионов от «Боруссии» Дортмунд 1:3.

Как пишет Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, тренера могут уволить в случае вылета из Лиги чемпионов. Владелец команды хочет, по крайней мере, вернуть вложенные в клуб деньги, в то же время вылет из самого престижного клубного турнира Европы серьезно ударит по команде финансово. Милан может недосчитаться в общей сложности 160 миллионов евро.

Одним из тех, кто может заменить Пиоли на тренерском мостике, является Андрей Шевченко. Как сообщает известный инсайдер Николо Скир, услуги легендарного в прошлом футболиста «Милана» были предложены руководству «росонерри».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип