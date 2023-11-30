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«Буданов умеет давать зеркальный ответ»

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  • 30.11.2023, 11:18
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«Буданов умеет давать зеркальный ответ»
Кирилл Буданов

Возмездие за отравление найдет противника.

Отравление жены главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны не что иное, как попытка России найти инструменты влияния на ситуацию в Украине. Семья главы ГУР была целью неприятеля от начала вторжения.

В то же время возмездие противника найдет, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, государство-террорист пытается вызвать максимально панические настроения среди населения нашего государства.

«Отравление – достаточно популярный метод российских спецслужб, тем более что ряд наших чиновников «вызывает достаточно сильные чувства у политических элит России», – уточнил он.

В частности, советник считает, что в Кремле хотят довести моральное состояние украинцев до депрессивного и, безусловно, создать беспорядок в любом виде.

Он предположил, что Россия и дальше будет охотиться на украинских чиновников. В то же время относительно ответа за отравление Марианны Будановой, Подоляк, не вдаваясь в детали, отметил, что «Кирилл Алексеевич Буданов умеет давать зеркальный ответ».

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