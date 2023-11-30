«Буданов умеет давать зеркальный ответ» 1 30.11.2023, 11:18

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Кирилл Буданов

Возмездие за отравление найдет противника.

Отравление жены главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны не что иное, как попытка России найти инструменты влияния на ситуацию в Украине. Семья главы ГУР была целью неприятеля от начала вторжения.

В то же время возмездие противника найдет, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, государство-террорист пытается вызвать максимально панические настроения среди населения нашего государства.

«Отравление – достаточно популярный метод российских спецслужб, тем более что ряд наших чиновников «вызывает достаточно сильные чувства у политических элит России», – уточнил он.

В частности, советник считает, что в Кремле хотят довести моральное состояние украинцев до депрессивного и, безусловно, создать беспорядок в любом виде.

Он предположил, что Россия и дальше будет охотиться на украинских чиновников. В то же время относительно ответа за отравление Марианны Будановой, Подоляк, не вдаваясь в детали, отметил, что «Кирилл Алексеевич Буданов умеет давать зеркальный ответ».

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