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Более 60 россиян сдались в плен ВСУ на одном из направлений

  • 30.11.2023, 12:47
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Более 60 россиян сдались в плен ВСУ на одном из направлений
Иллюстративное фото

Бригадный генерал раскрыл в деталях потери врага.

Более 60 российский захватчиков сдались в плен на Таврическом направлении за последние 20 дней. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«В операционной зоне ОСУВ «Таврия» враг продолжает активные наземные пехотные атаки. Местами применяет бронетехнику. За сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек», - сообщил Тарнавский.

Также украинские воины полностью уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Всего зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов.

«За прошедшие сутки российские террористы нанесли 8 ракетных ударов. Ранены 10 гражданских лиц, среди них 5 детей. Также зафиксировано 7 авиаударов. Все в Донецкой области. Почти все - это сброс управляемых авиационных бомб с самолетов Су-35», - отметил бригадный генерал.

Тарнавский уточнил, что враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького уже сегодня отбито 22 атаки захватчиков.

«За прошедшие сутки еще 4 оккупанта сдались в плен. За последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направлении сделали такой же выбор, и останутся жить», - отметил бригадный генерал.

Тарнавский подчеркнул, что на Мелитопольском направлении продолжается ведение наступательной операции.

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