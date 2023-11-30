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В Беларуси изменил перечень заболеваний, при которых не выдадут водительские права

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  • 30.11.2023, 12:53
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В Беларуси изменил перечень заболеваний, при которых не выдадут водительские права

Что поменялось?

Министерство здравоохранения внесло изменения в перечень заболеваний и противопоказаниях, при которых белорусам запрещено управлять механическими транспортными средствами, самоходными машинами и моторными маломерными судами. Узнали, какие медицинские показания больше не являются препятствием для получения водительских прав.

Согласно постановлению Минздрава, которое вступает в силу в четверг, 30 ноября 2023 года, были дополнены условия допуска к управлению автомобилей и другой техники людей с кардиостимулятором. Теперь их пустят за руль не через год после имплантации ресинхронизирующего устройства, а уже через 3 месяца.

Допустили к управлению и людей, переживших инфаркт мозга, но только после проведения диагностики и «с учетом основного сосудистого заболевания». За руль таким людям разрешили садиться не ранее чем через 12 месяцев медицинского наблюдения «с учетом имеющихся нарушений функции».

Ряд изменений коснётся людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Так, в перечень  психических заболеваний, при которых запрещено управлять авто- и мототехникой, квадроциклами, снегоходами и тому подобным, добавили:

• общие расстройства психологического развития (F84),

• расстройства поведения (F91),

• смешанные расстройства поведения и эмоций (F92).

При этом органическое тревожное расстройство из списка исключили.

Как и прежде, людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения будут допускать к управлению транспортом на основании заключения врачебно-консультационной комиссии(ВКК) и при соблюдении определенных условий.

Условия получения прав изменили для бывших алкоголиков и наркоманов

Из противопоказаний, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, исключили такие диагнозы, как острая интоксикация и употребление с вредными последствиями (в соответствии с международным классификатором болезней), а также исключили требование стойкой ремиссии для людей, страдающих от алкоголизма или наркомании. Раньше алкоголики, чтобы вернуться за руль, должны были не пить в течение минимум 1 года, наркоманы — не употреблять запрещенные вещества в течение минимум 3 лет.

После принятия нового постановления за руль пустят сразу же после прекращения диспансерного наблюдения — при условии сохранности психических функций и после соответствующего заключения ВКК. При этом в документе прописали сроки обязательного медицинского переосвидетельствования для таких водителей в первые 10 лет после прекращения диспансерного наблюдения:

• при алкоголизме — в первый год после прекращения диспансерного наблюдения – 1 раз в год;

• при наркомании и токсикомании — в первые 3 года после прекращения диспансерного наблюдения – 1 раз в год.

Ежегодная медкомиссия в этом случае предусмотрена только для водителей грузового и общественного транспорта (категории С, CE, D, DE, F, I) (для обоих диагнозов — в течение первых трех лет).

Эпилепсия и судорожный синдром больше не противопоказание для водителей?

Существенно ослабили требования для людей с эпилептическими приступами и судорожным синдромом. Ранее эпилепсия считалась абсолютным противопоказанием для водителей, однако сейчас Минздрав разрешил получить права людям с таким заболеванием в стадии разрешения на основании заключения невролога. На комиссии им также придётся предоставить результаты многочисленных медицинских обследований. Кроме того, как и в случае с бывшими алкоголиками и наркоманами, люди с эпилепсией для получения прав обязаны через год проходить переосвидетельствование.

Впрочем, к управлению оперативными транспортными средствами и такси этих людей, как и прежде, не допустили, равно как и к грузовому или общественному транспорту, а также моторным маломерным судам. А вот при судорожном синдроме теперь права категории С, CE, D, DE, F, I могут выдать — после 5 лет подтверждённого отсутствия приступов и при условии регулярного наблюдения и диагностики, а за руль моторных маломерных судов могут теперь пустить людей с диагнозом глухота.

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