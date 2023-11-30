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«Работники на нашем комбинате перешептываются»

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  • 30.11.2023, 13:03
  • 4,510
«Работники на нашем комбинате перешептываются»

Что на самом деле происходит на белорусских предприятиях.

- Качество лукашистского телевидения опустилось до уровня, когда людей заставляют включать и смотреть телевизор, - пишет в редакцию сайта Charter97.org читательница Дарья из Лоева.

На Лоевский комбинат строительных материалов пришел приказ: всех работников предприятия «окультурить», «просветить», «дать пищу для рассуждений».

Поскольку в нашем Лоеве ситуация с рабочими местами очень напряженная, то люди бросились выполнять этот наказ руководства. А чтобы показать, какие они преданные, мол, дайте нам доработать до пенсии, то смотрели всей семьей программу, в которой сотрудники карательных органов поучали, как надо воспитывать детей. Удивляет, что кое-кто посадил смотреть эту пакость еще и детей.

Только в сердце моем закрадывается сомнение, на самом ли деле смотрели? Или просто, воспользовались тем же методом лукашенковского государства: фото сделал, отчет прислал и живи себе дальше спокойно. Главное - на работу ходить, чтобы с голоду не опухнуть.

Ведь как послушаешь, о чем люди перешептываются на нашем комбинате, то как-то слабо верится, что кто-то эту чушь воспринимает всерьез. Раньше говорили, что хочу жить в той Беларуси, которую в телевизоре показывают.

Сейчас уже даже в той не хотят, так как сейчас показывают, что Беларусь нашу якобы заполонили «экстремисты-террористы», идет бесконечная подготовка к войне и так далее.

Мои знакомые лоевцы охотно смотрят сериалы, которые помогают забыть об ужасах сегодняшней жизни, а пропаганду - только по принуждению.

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