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«Сегодня питомец в семье — уже роскошь»

  • 30.11.2023, 19:08
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«Сегодня питомец в семье — уже роскошь»

Белорусы рассказали, какая ситуация с лекарствами и другими товарами для животных.

Год назад белорусы жаловались на нехватку импортных вакцин. «Зеркало» спросило читателей, изменилась ли ситуация с того времени. Оказалось, белорусы все еще сталкиваются с трудностями, пытаясь обеспечить своих питомцев лекарственными препаратами и специализированным кормом.

Вакцинация стоила около 50 рублей, теперь — больше 100

Валентину (все имена в тексте изменены) в этом году удивил рост цен за услугу вакцинации кошки препаратом Nobivac Tricat Trio. Если в прошлом году она стоила чуть более 50 рублей, то в этом за такую же услугу в одной и той же ветклинике и точно такую вакцину женщина отдала более 100 рублей. Выходит, что за год услуга выросла в цене ровно в два раза. Причем в прошлом году по сравнению с 2021-м, как следует из ее чеков, цена практически не изменилась.

Анастасия рассказала, что с трудом добывает лекарство для своей собаки «Пропалин» производства Франции.

— Моя собака принимает его пожизненно каждодневно. Его везли через РФ. Приходится просить знакомых везти его из Польши или Литвы. Аналогов такому лекарству нет, — говорит белоруска. — Этот препарат назначают собакам при заболевании, связанном с недержанием мочи.

На популярных площадках, где продают товары для животных, этот препарат отсутствует. На одной из площадок предлагают делать предзаказ. При этом цена за 30 мл лекарства — почти 60 рублей, а за 100 мл — 185 рублей.

В городе нужного корма нет ни в одном зоомагазине

Марина живет в Бобруйске. Но нередко, чтобы пополнить запасы корма для своих питомцев Hill’s, который назначил ветеринар, она придумывает, как закупить его в Минске, либо заказывает онлайн с пересылкой.

— У нас его просто нет ни в одном зоомагазине. Представлено только пару наименований, или выбора просто нет. А цена на корм значительно выше, чем в Минске. На провинцию просто все забили! — возмущается она.

Андрей признается, что сейчас у него не возникает проблем ни с кормом, ни с вакцинами. Говорит, вакцины — в основном российские, а цены стали выше. Но признается, что в конце лета были перебои с таблетками от клещей для собак.

— Но потом появились по цене крыла самолета. Корм тоже подорожал, но незначительно. Наверное, сегодня питомец в семье — это уже роскошь, — рассуждает мужчина.

Сергей отмечает, что основная проблема для него при покупке корма для кота то, что он произведен в России.

— На сайте магазинов, в которых покупаем корм, указаны две страны производства — Россия и Франция. Но по факту в продаже есть только российский корм. Разница в качестве видна по тому, как питомец уплетает французский (недавно знакомые привозили, когда выезжали за границу), и без какого-то суперинтереса реагирует на российский, — рассказал Сергей.

По его словам, цены на корм за последние год-полтора заметно выросли.

— Если в марте 2022 года 10 килограмм корма стоили почти 270 рублей, то сейчас — почти 334 рубля.

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