закрыть
30 ноября 2023, четверг, 19:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Возле Гродно латиницу ликвидировали даже в названиях польских городов

  • 30.11.2023, 19:24
  • 1,278
Возле Гродно латиницу ликвидировали даже в названиях польских городов

Перепутали с белорусской латиницей?

На выезде из Гродно в сторону Польши убрали латиницу с дорожных указателей, сообщают источники издания Most. На них остались надписи только на белорусском языке. Кириллицей написаны названия не только белорусских, но и польских населенных пунктов.

Это не первое проявление борьбы гродненских чиновников с латинским шрифтом. Ранее в самом городе также сняли указатели с названиями улиц, написанными латиницей.

«Этот вопрос поднимали многие неравнодушные граждане, которые в латинизации белорусского языка увидели навязывание западных либеральных ценностей и культурных традиций», — объяснял борьбу с латиницей глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс