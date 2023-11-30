Возле Гродно латиницу ликвидировали даже в названиях польских городов 30.11.2023, 19:24

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Перепутали с белорусской латиницей?

На выезде из Гродно в сторону Польши убрали латиницу с дорожных указателей, сообщают источники издания Most. На них остались надписи только на белорусском языке. Кириллицей написаны названия не только белорусских, но и польских населенных пунктов.

Это не первое проявление борьбы гродненских чиновников с латинским шрифтом. Ранее в самом городе также сняли указатели с названиями улиц, написанными латиницей.

«Этот вопрос поднимали многие неравнодушные граждане, которые в латинизации белорусского языка увидели навязывание западных либеральных ценностей и культурных традиций», — объяснял борьбу с латиницей глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко.

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