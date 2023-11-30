В США появилась дорога, заряжающая электромобили на ходу 1 30.11.2023, 19:45

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Катушки зарядки из меди установлены под поверхностью дороги.

Первая беспроводная зарядная станция установлена под дорогой в районе Корктаун в Детройте благодаря сотрудничеству местных властей, Департамента транспорта Мичигана и компании Electreon. Об этом сообщает Elektrek.

Катушки зарядки из меди, установленные под поверхностью дороги, будут передавать электроэнергию для зарядки электромобилей, оборудованных приемниками Electreon, когда они будут проезжать над дорогой. Этот проект является пилотным и направлен на испытание и усовершенствование беспроводной зарядки.

В дополнение к дорожной зарядке Electreon установил статические зарядные станции возле Центрального вокзала Мичигана для зарядки транспортных средств во время стоянки. В 2024 году планируется реконструкция части Мичиган-авеню и установка дополнительных зарядных станций.

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