EPAM поговорил с командой по душам: будут еще увольнять? 30.11.2023, 20:17

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Кто в зоне риска?

В белорусском офисе EPAM на прошлой неделе провели созвон, на котором обсуждали важные для сотрудников вопросы: зарплаты и бонусы, бенч и сокращения, заказы и релокацию. Читатели devby.io пересказали самые важные тезисы с этой встречи.

Основной месседж

Операционная модель компании меняется. Раньше позиций было больше, чем людей, поэтому компания активно нанимала, а сотрудники на бенче спокойно ждали свой проект. С приходом множественных кризисов парадигма изменилась: позиций меньше, чем людей, «деманд» (спрос — Прим. ред.) не растет. Компания старается оптимизироваться, и все решения принимаются исходя из нужд бизнеса. Отсюда изменения подхода к зарплатам, бенчу, ассессменту (оценке — Прим. ред.), релокации и т.д.

Зарплаты и бонусы

Бонусы за вклад в компанию уже разморозили, за предыдущие периоды их тоже выплатят.

Планов на разморозку или пересмотр зарплат сейчас нет, так как тренд скорее негативный, чем нейтральный.

Бенч: сроки и связь с увольнениями

Да, попадание сотрудника на бенч в текущих негативных условиях приводит к увольнению, но это происходит не автоматически, а зависит от решения менеджера. Есть унифицированный фреймворк (алгоритм — Прим. ред.), который подсказывает менеджеру решение. При этом подход к конкретному сотруднику зависит от его опыта, уровня, дисциплины и понимания его перспектив.

Сокращения: ждать ли новых волн?

Сокращение 2% штата в Беларуси было разовым событием. Это было сложное решение, причина — бизнес-ситуация в локации, низкий «деманд». Оно позволило выправить основные показатели и создать задел на будущее для тех, кто может попасть на бенч.

Нет, руководство не согласно с мнением о том, что общее число сокращенных за год значительно превысило 2%. Да, численность сотрудников в течение года менялась, но по другим причинам: из-за релокации, окончания контракта, расторжения по соглашению сторон и т.п.

Других сокращений на данный момент не планируется. Если что-то изменится, коллективу сообщат.

На внутренних проектах новых сокращений тоже не планируется. И вообще когда руководство пытается оптимизировать косты (затраты — Прим. ред.), оно не смотрит, работает ли человек на billable-позиции (оплачиваемая позиция — Прим. ред.) или на внутреннем проекте, — оно смотрит на всю компанию.

Непродление заканчивающихся контрактов: насколько вероятно

Большинство сотрудников — на бессрочных трудовых договорах, их продлевать не нужно. Но есть и такие, кто на трудовом контракте. Если у контрактора (сотрудника на контракте — Прим. ред.) есть проект или предвидится проектная загрузка, то с высокой долей вероятности его контракт будет продлен.

Выбор кандидатов на увольнение: какие критерии

Их несколько: опыт и уровень сотрудника, что происходит «в практике и дисциплине», а также «деманд» и понимание перспективы.

Как сотруднику понять, не в красной зоне ли он? Поговорить со своим менеджером или локальным руководителем, он расскажет о перспективах и посоветует, какие скиллы (навыки — Прим. ред.) прокачать, чтобы конкурентоспособность выросла.

Наличие billable-позиции в какой-то мере гарантирует сохранение работы, так как непосредственная работа с клиентом и ревеню (прибыль — Прим. ред.) в приоритете. Однако не абсолютно. Никто не может предугадать, как поведет себя заказчик, не сократит ли он бюджеты.

Для нон-продакшн-специалистов правила такие же, как и для продакшн. Если сотрудник и его специализация в моменте и обозримом будущем востребованы, можно не волноваться. Но в любом случае стоит поговорить со своим менеджером о перспективах.

Релокация: ждать ли разморозку

Пока нет. Так как «деманд» не растет, необходимости в интенсивной перевозке людей нет.

Европа достаточно дорогая, до конца I квартала 2024 года релокация туда скорее исключение, чем правило. И дело не в расходах на билеты, а в подтвержденной загрузке: она должна быть как минимум на год.

Что будет с программой релокации во II квартале 2024 года, пока непонятно.

Соцпакет

Изменений скорее всего не будет.

Конкурентоспособность белорусской локации: что для этого делается. Может, демпинг поможет?

Демпинг не поможет. Какие бы действия компания ни предпринимала, это никак не влияет на существующие риски.

Проекты: как дела на Ближнем Востоке и в Африке

EPAM начинал работать со странами в регионе Middle East (ОАЭ, Катаром), но это новый рынок со своей спецификой и менталитетом, сотрудничество развивается медленнее, чем хотелось бы. Также компания пытается наладить взаимодействие с африканскими странами.

EPAM Anywhere: почему нет вакансий для Беларуси

Беларусь никогда не была приоритетной локацией для EPAM Anywhere (платформа для удаленной работы — Прим. ред.). Задача платформы — осваивать новые рынки. Сейчас она сосредоточена, например, на Латинской Америки, где происходит бурный рост.

О перспективах белорусского офиса

Никто не знает, как будет развиваться ситуация: слишком много неизвестных переменных. Морально нужно быть готовым к любому сценарию. EPAM продолжает работать в Беларуси, пока тут есть клиенты и таланты. Нет, из локации не уходят все-все клиенты, более того, офис медленно, но верно осваивает новые рынки. В то же время на глобальном уровне компания пересматривает операционную модель, чтобы привлечь новых клиентов, сохранить старых и улучшить позиционирование на рынке.

Диспаритет: почему когда в Беларуси сокращают, в Индии нанимают

Все просто: в Индии самые низкие рейты и она на втором месте по размеру штата. В условиях кризиса многие заказчики в целях экономии выбирают Индию, при этом они остаются с EPAM.

Возвращение в офисы: планируется ли?

Насильственно возвращать сотрудников в офисы не планируется. К гибридной модели все уже привыкли. Можно ли приходить в офис, чтобы социализироваться? Конечно, да.

Корпоративы: почему в Беларуси нет, а в других странах есть

В этом году корпоративов, кажется, не будет по всей компании. Но в Беларуси точно будет онлайн-мероприятие.

Перспектива: вероятность, что в 2024-м заказчики пересмотрят бюджет и заказов в РБ станет больше

Вероятность есть, но рассчитывать не стоит. Тренд не похож на позитивный, он скорее нейтральный со слегка негативным уклоном. Так как у заказчиков нет четкого видения на будущий год, закладывать бюджеты они будут осторожно. Вряд ли эти бюджеты увеличат «деманд».

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