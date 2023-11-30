У крупнейших нефтегазовых компаний России почти вдвое рухнула выручка 30.11.2023, 20:29

Санкции работают.

Выручка крупнейших нефтегазовых компаний в России по итогам января-сентября 2023 года упала на 41%, сообщил ЦБ РФ в четверг «Обзоре финансовой стабильности».

«Это произошло из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и снижения объемов экспорта нефти на фоне ужесточения санкций, перестройки логистических цепочек и финансовых потоков», — говорится в обзоре.

Объемы экспорта нефти по системе «Транснефти» за 9 месяцев просели на 8%, а средняя цена сорта Urals — на 26%, констатирует ЦБ: в этом году в среднем каждый баррель уходил на экспорт по $59,54, а в прошлом — по $80,58.

Введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты привело к переориентации экспортных потоков на Азию и Африку, однако в результате подорожала логистика, увеличились транзакционные издержки, а часть платежей приходят с задержками, пишет Центробанк. «Кроме того, сохраняются риски введения вторичных санкций, затрагивающих работу нефтяной отрасли», — говорится в обзоре.

Объемы валютных доходов российских нефтегазовых мейджеров снизились еще сильнее: доля доллара в экспортной выручке сжалась вдвое, до 24%, а объемы продаж иностранной валюты на бирже схлопнулись на 58%.

«Слабым звеном» российского нефтегаза стал «Газпром», потерявший европейский рынок. После отключения поставок большинству клиентов в ЕС компания получила больше триллиона рублей чистого убытка и была вынуждена сократить добычу на четверть по сравнению с довоенным периодом.

В 2024 году «Газпром» сократит расходы на капитальные стройки и инвестиции на 20% — с 1,966 до 1,574 трлн рублей. А в 2025-м может столкнуться с рекордными убытками из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации, предупреждал в начале ноября глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Роснефть» по итогам 9 месяцев 2023 года отчиталась о падении выручки на 8%, до 6,612 трлн рублей.

По оценкам Межуднародного энергетического агентства, за январь–сентябрь Россия получила $133,7 млрд нефтяной выручки. Максимальной она была в сентябре ($18,4 млрд), а самой низкой — в феврале ($12,3 млрд).

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